Düzce'nin Akçakoca ilçesi liman bölgesinde gezinti yaparak denizi seyreden, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, dengelerini kaybederek dalgakıranların arasına düştü.
Düştükleri beton blokların arasına sıkışarak yaralanan şahısları gören çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, dalgakıranların arasına düşen yaralıları kurtardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yürüyüş yaparken dalgakıranların arasına düşerek, sıkışıp kaldılar https://t.co/6F9PTq7yVW pic.twitter.com/8NBn46Yp6r— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2020
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