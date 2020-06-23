Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çifte gözaltı

Gürcistan'ın Duşeti bölgesinde bir çift, bebeğini 5 bin dolara satmaya çalıştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Ajansı'na bağlı ekiplerin bebeğin satılmasıyle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Duşeti ilçesinde yaşayan çiftin para kazanmak için 18 Haziran'da doğan çocuklarını satmak istediği belirtildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.