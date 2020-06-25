2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun 'ayrılık' sona erdi

Salgın nedeniyle üç aydır kapalı olan Eyfel Kulesi kapılarını yeniden açtı, ancak ziyaret etmek isteyenlerin merdivenleri tırmanması gerekiyor.

Fransa’nın sembollerinden başkent Paris’teki Eyfel Kulesi, koronovirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte üç ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretin ilk gününde pek çok Parislinin yanı sıra turistler de kuleyi görmek için sıraya girdi.

Ziyaretçilerin sayısı kısıtlanırken, 11 yaşın üzerindeki herkese maske takma zorunluluğu da getirildi.

Ziyaretin ilk gününde pek çok Parislinin yanı sıra turistler de Eyfel'i görmek için sıraya girdi. © AFP 2020 / THOMAS SAMSON

Eyfel'i ziyaret edenler, kulenin sadece birinci katına ulaşmak için bile 300'den fazla basamağı tırmandı. © AFP 2020 / THOMAS SAMSON

Eyfel Kulesi'ne sınırlı sayıda ziyaretçi alındı ve 11 yaşın üzerindeki herkese maske takma zorunluluğu getirildi. © AFP 2020 / THOMAS SAMSON

Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu yıl salgın nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı. © AFP 2020 / THOMAS SAMSON 1 / 4 © AFP 2020 / THOMAS SAMSON Ziyaretin ilk gününde pek çok Parislinin yanı sıra turistler de Eyfel'i görmek için sıraya girdi.

Ancak enfeksiyon riskini en aza indirmek ve sosyal mesafeyi koruyabilmek adına asansörler henüz devreye girmedi. Bu nedenle ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarabilmek için basamakları tırmanmak durumunda kaldı.

Ziyaretçilerin basamaklarda karşılaşmaması için de çıkışlar doğu tarafından, inişlerse batı tarafından yapıldı.

Asansörlerin 1 Temmuz’a kadar çalışması beklenmiyor. Kulenin çatı katı da asansör kapasitesinin çok sınırlı olması nedeniyle bir süre daha kapalı kalacak.

Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu yıl salgın nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı.