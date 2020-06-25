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    Ailesi ile ölümden dönen Alişan'ın yaptığı kazanın raporu açıklandı

    Ailesi ile ölümden dönen şarkıcı Alişan'ın yaptığı kazanın raporu açıklandı

    © İHA / AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN
    Yaşam
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    Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın Manisa'da yaptığı kazaya ilişkin jandarma raporu çıktı. Raporda Alişan'ın kontrolündeki aracın saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra 38 metre sürüklendiği bilgileri yer aldı.

    Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığıcip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan ise yaralandı.

    Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı Candayan, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almayan kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.

    Altı çelik bariyere zarar vermiş

    Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

    124 metre fren hızı ölçüldü

    Raporda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı.

    Etiketler:
    Cip, Rapor, Kaza, Alişan
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