‘Rafine ayçiçek yağı kanseri tetikleyebilir’

Rafine yağının heksan ve benzine maruz kaldığını anlatan Karasev, bu maddelerin üründen tamamen çıkarılmasının mümkün olmadığını kaydetti. Ayrıca tavada kızartma gibi yüksek sıcaklıkların etkisi altında yağda kanserojen maddelerin oluştuğunu dile getiren uzman, yağda pişen ürünlerin bu kanserojen maddeleri emdiğini ve her gün vücudumuza girdiğini söyledi.

Karasev, “Rafine yağ çok miktarda trans yağlar içeriyor. Bu yağlar organizma içinde birikiyor ve zamanla bu maddelerin fazlalığı çeşitli hastalıkların ve elbette kanserin gelişmesine yol açıyor” diye konuştu.

Ayçiçek yağı yerine zeytin yağı kullanmayı tavsiye eden onkolog, zeytin yağının tümör gelişimini engelleyen birçok antioksidan içerdiğini hatırlattı.