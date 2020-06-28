Ataşehir'de evin bahçesinde tarihi eser bulundu: 'Yeri geldiğinde çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor'

İstanbul Ataşehir'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu. 30 yıl önce inşaat halindeki evin bahçe düzenlemesi yapıldığı sırada getirilen taşların arasında bulunduğu belirtilen tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi.
Düzce'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdülhamit Dal, geçen hafta Ataşehir'de oturan kayınvalidesinin evine gitti. Dal, evin bahçe duvarının dibindeki bir taşın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Dikkatli incelediğinde taşın üzerindeki figürleri fark eden Dal durumu hemen yetkililere bildirdi.
M.S. 2. yüzyıla ait bir lahit parçası olduğu düşünülüyor, İstanbul'a ait değil
Dal, Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen taş ile ilgili şunları söyledi: "Onun farklı bir taş olduğunu anladım. Sorduğumda bu evin temeli için taş istediklerini söylediler. Onlar da taşın farklı bir taş olduğunu anladıkları için bir kenara koymuşlar. Daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçtik. Müze yetkilileri de ilgilendiler. Taşı yerine teslim ettik. Bize anlatılanlara göre taşın M.S. 2. yüzyıla ait bir lahit parçası olduğu, Kibele Anadolu tanrıçası ve Üç Güzeller'e ait bir figür olduğunun düşünüldüğü söylendi.
Ama İstanbul'a ait bir figür değilmiş. Anadolu'nun farklı bölgelerinden olabileceği söylendi. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bir kamyon taş siparişi verilmiş ve oradan buraya gelmiş.
'30 yıl önce alınıyor, değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar'
30 yıl önce alınıyor, bir kenara koyuyorlar. Bu kadar değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar. Orada taşların arasına konuluyor. Yeri geldiğinde çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor ama zarar görmedi. Üzerindeki figürler olduğu gibi duruyordu. Taşı fark ettiğimde ev sahiplerinden izin istedim. Eşim de öğretmen, bu konulara ilgi duyuyoruz. Taşın değerli bir şey olduğunu fark ettik, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik."
Ev sahibi: Evimiz gecekonduydu, temel taşının içinden güzel bir taş çıktı, hoşuma gitti, bir kenara ayırdım
Ev sahibi Hacer Öztemur de şunları söyledi: "Evimiz gecekonduydu. Temel taşının içinden güzel bir taş çıktı. Taş hoşuma gitti, bir kenara ayırdım. Damadım geldiğinde gördü. 'Anne bu güzel bir taşmış' dedi. 'Evet' dedim. 30 sene önce eşimin getirdiği taşın arasından çıkardım. Değerli bir taş olduğunu bilmiyordum. Damadım görünce 'Bir müzeye soralım, oraya veririz' dedi. İnşallah insanlar gider görürler, 30 yıl önce gördüğümde gerçekten hoşuma gitmişti. Ama tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Kara taşların arasından çıkınca, 'Bir yerden sökülüp getirilmiş' diye düşündüm. İçerenköy'de taş taşıyan bir akrabamız vardı. Taş istedik. Ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun getirdiği taşlar arasından çıktı."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)