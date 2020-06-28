İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde ilk kez kadın cankurtaranlar, İstanbulluların güven içerisinde denizle buluşması için göreve başladı. Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır Şile, Riva ve Çatalca’da İstanbulluların deniz keyfi yaşaması için nöbette olacak.

İstanbulluya şehir içinde günübirlik tatil imkanı sunan İBB plajları, 15 Haziran’da hizmet vermeye başladı. Bu sezon İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilmeye başlanan plajlarda, birçok yenilik hayata geçirilerek çeşitli aktiviteler düzenlenmeye başlandı.

İBB plajlarının değişimin bir başka yüzü de göreve başlayan kadın cankurtaranlar oldu. Plajlarda huzur ve güveni temin eden İBB personeline, bu yıl üç kadın cankurtaran da katıldı. Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır, İBB bünyesinde görev alan ilk kadın cankurtaranlar olarak misafirlerin deniz keyfini yaşaması için nöbetlerine başladı.

İBB tarihinde ilk kez kadın cankurtaranlar göreve başladı https://t.co/NFzsKbviiu pic.twitter.com/m17pESji3k — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020

‘Hiçbir iş kadın erkek olarak ayrılmamalı, kadınlar her işi yapabilir’

Cankurtaran ekipleriyle birlikte misafirlerin emniyeti için görev alacak Doğa Yağcı mesleğiyle ilgili, “Çok gurur verici. Türkiye’de çok az sayıda kadın cankurtaran var. Hiçbir iş kadın erkek olarak ayrılmamalı. Çünkü kadınlar her işi yapabilir” diye konuştu.

İmamoğlu başarılar diledi

Başvuruda bulunarak bu göreve kabul edilmek için daha önce de adımlar attığını belirten Yağcı, “Bu yıl İBB sayesinde başvurumu tamamladım ve cankurtaranlık yapmaya başladım. Bu mesleği seviyorum. Hayat kurtarıyoruz, can kurtarıyoruz” dedi. Yağcı eğitimlerin zorlu geçtiğini söyleyerek, “Eğitimlerde kadın erkek ayrımı kesinlikle yok. Kadın olduğumuz için bize tolerans göstermiyorlar. Zorlu bir süreçti ama bence başarılı bir eğitim oldu” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da göreve başlayan cankurtaranlar için sosyal medya sayfasından mesaj yayınladı. Başkan İmamoğlu, “İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB’nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar” ifadeleriyle gelişmeyi İstanbullulara duyurdu.