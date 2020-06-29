Ödülünü ırkçılık karşıtı protestolara adayan Beyoncé: Hayatımız buna bağlıymış gibi oy vermeliyiz

BET Ödülleri’nde aldı ödülü ırkçılık karşıtı protestolara adayan ünlü yıldız Beyoncé, “Hayatımız buna bağlıymış gibi oy vermeliyiz, çünkü zaten buna bağlı” çağrısında bulundu.

Müzik, sinema ve spor alanında siyahların onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün akşam sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül alan ve verenlerin görüntülü bağlantıyla katıldığı yayında, ırkçılık karşıtı konuşmalar ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek mesajları öne çıktı.

Törende ünlü yıldız Beyoncé, İnsancıllık Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'dan alan Beyoncé, kasım ayındaki başkanlık seçimlerine işaret ederek, hayranlarına oy verme çağrısında bulundu.

Ödülünü, ABD’nin dört bir yanında ırkçılık karşıtı protestolarına devam eden eylemcilere adayan Beyoncé, şu ifadeleri kullandı; “Sesiniz duyuldu ve bizden önceki nesillere verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini gösterdiniz. Şimdi gerçek gücümüzü göstermek için yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da oy vermek. Sizi harekete geçmeye, değişmeye, ırkçı ve eşitsiz sistemi parçalamaya çağırıyorum. Hayatımız buna bağlıymış gibi oy vermeliyiz, çünkü zaten buna bağlı."

Beyoncé'ye ödülü veren Michelle Obama ise ünlü yıldızın aktivizmini vurgulayarak "Bana ve hepimize ilham veriyorsun" dedi. Obama ayrıca, seksizme ya da ırkçılığa karşı tepki gösterdiği için de Beyoncé'ye teşekkür etti.

Beyoncé, BeyGOOD vakfı aracılığıyla, koronavirüs salgını boyunca özellikle doğum yeri olan Teksas'ın Houston kentinde siyahlara test yapılması konusundaki çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.