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    Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa

    Barbaros Hayrettin Paşa'nın yüzüğü 9 bin 500 euro'ya yeni sahibinde

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    Yaşam
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    Türk-İslam tarihi araştırmacısı Dr. Mehmet Tütüncü, büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın 1544’de evlendiği İtalyan Maria Geataniye’ye hediye ettiği yüzüğü Hollanda’daki açık artırmada 9 bin 500 euro’ya aldı. Tütüncü ‘Barbaros’un her hatırası hatta en küçük izi bizim için değerlidir’ dedi.

    Akdeniz’in Türk Gölü olarak 16. yüzyılda tanımlanmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı deniz politikasına yön vermişti. Avrupalıların ağabeyi Oruç Reis’e taktıkları “Kızıl Sakal” unvanını ağabeyinin ölümüyle devralan Barbaros, 7 yıl korsanlık, 16 yıl Cezayir hükümdarlığı ve 13 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kaptanı Deryalık (Donanma Komutanı) yaptı. Barbaros’un ikinci eşi Maria Geataniye’ye hediye ettiği yüzük ise ilginç bir süreç sonunda yeni sahibini buldu.

    ‘347 eserin arasında’

    Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Hollanda’da yaşayan Türk-İslam tarihi araştırmacısı Dr. Mehmet Tütüncü, uzun süredir takip ettiği yüzüğün Hattem kentindeki bir müzayedede satışa çıkarılacağını öğrenince hemen harekete geçti.

     Oriental art Auction adlı müzayedede 347 parça İslam ve Osmanlı sanat eserinin satışa çıkarılacağını belirleyen Tütüncü, yüzüğü açık artırmada 9500 euro’ya (yaklaşık 73 bin 150 TL) satın aldı. Tütüncü yüzüğün ve Barbaros’un ikinci eşinin hikâyesini şöyle anlattı:

    “İtalyan ve Fransız kaynaklarında yüzükte Barbaros Hayreddin Paşa’nın resminin ağat taşı üzerine titizlikle işlendiğini okumuştum. Müzayede evinin sahibi Khalid Alneis ile görüşüp, yüzüğü inceledim. Yüzükte Barbaros’un resmi işlenmişti. Tarihi gerçekliğe uygun olarak ince parmaklı bir kadına aitti. Khalid Alneis, yüzüğün sahibinin Paris’te yaşayan asilzade bir aile olduğunu ve Barbaros’un kendi resmini işleyerek eşine armağan ettiği için yüzyıllardır koruduklarını söyledi.

    'Valinin kızı'

    Fatih Sultan Mehmet portresi
    © AA /
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    Yüzüğün sahibi Maria, Barbaros öldükten sonra tekrar ülkesi İtalya’ya dönmüş. Fetihleriyle Akdeniz’i Türk denizi yapan Barbaros’un ilk evliliği gençlik yıllarında Cezayirli bir kadınlaydı. 70 yaşındayken 18 yaşındaki İtalyan Maria ile yaptığı ikinci evlilik, İspanyol ve Fransız kaynaklarında yazılı. Ben de bu kaynaklardan doğrulamasını yaptım. 1544 yılında 70 yaşında olan Barbaros, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa’ya sefere gönderilir. İspanya Kralı ve Almanya İmparatoru Beşinci Şarlken, Fransa’nın Akdeniz kenarındaki Nice kalesini zapt etmişti. Düşmanlarıyla baş edemeyeceğini anlayan Fransız Kralı Fransuva, Osmanlı Devleti’ni yardıma çağırmıştı. Kanuni’nin emriyle 154 kadırgalık güçlü bir donanma ile yola çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, hayatının aşkını bulacağını bilmiyordu. Haziran ayında İtalya’nın Mesina Boğazı’na giren Barbaros, Regıo Valisi Osmanlı donanmasının su ihtiyacını karşılamak için izin vermeyince şehri bombaladı. Evinde yakaladığı valinin kızı Dona Maria Gaetani’ya ilk görüşte aşık olan Barbaros, babasının izniyle ikinci evliliğini yaptı. 15 ay süren seferini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul’a genç eşiyle döndü. Barbaros, son seferinden döndükten 2 yıl sonra 73 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.”

    ‘Hanedan üyeleri eserleri satıyor’

    Hollanda da yaşayan Mehmet Tütüncü, müzayedede satılan eserler arasında Sultan II. Abdulhamid’in, Fausto Zonara tarafından yapılan yağlı boya portresi ile Sultan Abdulazizin metal üzerinde işlenmiş portresinin de satıldığını ve ismi açıklanmayan bir kişi tarafından alındığını söyledi.

    Eserler Tütüncü, müzayede evinin sahibi Khalid Alneis’in pek çok eserin Osmanlı ailesinin Paris ve Londra’da yaşayan fertleri tarafından kendilerine verildiğini söylediğini aktardı.

    Etiketler:
    İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman, Khalid Alneis, Hattem, Hollanda, Akdeniz, Maria Geataniye, Yüzük, Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Mehmet Tütüncü
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