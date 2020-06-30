Roma’da dev fareyi yutan martı görenleri şoka uğrattı

İtalya’nın başkenti Roma’da dev bir fareyi 2 saniyede yutan martı, vatandaşları şoka uğrattı. Fareyi o kadar kısa sürede yutan ve sonra uçup giden martının görüntüleri Internet’te viral oldu.

Roma’da dev bir fareyi 2 saniyede yutan ve uçup giden martının görüntülendiği video, kısa sürede 3 milyondan fazla izlemeyle rekor kırdı.

Roma’nın merkezinde dolaşan vatandaşlar tarafından çekilen videoda bir martının oldukça büyük bir fareyi kısa sürede yediği, ardından hızlı bir şekilde oradan uzaklaştığı görülüyor.

Videoyu izleyen sosyal ağ kullanıcıları, kent yönetimine İtalya'nın başkentinin merkezi caddelerinin çok kirli bıraktıkları ve çöpleri toplamadıkları için sitem etti, bu nedenle sokaklarda kemirgenler ve zararlı böceklerin kol gezdiğini belirtti.

Yorum bırakanlardan biri ise, iğneleyici bir tavırla farelerle mücadelede martıların ‘yetkililerden daha verimli’ olduklarını yazdı.