Anket: Avrupa’nın en kaba sürücüleri Fransa ve Yunanistan’da

Avrupa çapında yapılan bir ankete göre, Yunan sürücülerin yüzde 47’si öndeki aracın tamponuna yapışmayı tercih ediyor, Fransız sürücülerin yüzde 70’i de küfür ediyor.

IPSOS, yol operatörü Vinci Autoroutes adlı şirket için Avrupa çapında 11 ülkede trafik alışkanlıklarının belirlendiği bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan Avrupalıların çoğu, direksiyon başına geçtiklerinde ‘daha güvenli ve daha kibar’ bir tutum benimsediğini söylerken, Fransız ve Yunan sürücüler hakaret ve kabalık konusunda diğerlerine dikkate değer bir ‘fark attı’.

Buna göre diğer Avrupa ülkelerindeki pek çok katılımcı korna çalmak, sağdan sollamak, öndeki araca gerektiğinden fazla yaklaşmak ya da küfür etmek gibi trafikte kavga sebebi sayılabilecek yollara bir sene öncesine göre daha nadir başvurduğunu söyledi.

Direksiyondayken ‘başka biri gibi’ hissediyor

Ancak Yunan sürücüler yüzde 47’lik bir oranla öndeki aracın tamponuna yapışmayı tercih ettiğini belirtirken, Fransız sürücülerin yüzde 70’i de küfür ettiğini açıkladı.

Fransız sürücülerin beşte biri, direksiyondayken ‘başka biri gibi’ hissettiğini; daha saldırgan, sinirli ve agresif hareket ettiğini söyledi. Bu oran, Avrupa çapındaolarak kaydedildi.

Yunan sürücüler aynı zamanda direksiyon başındayken en tehlikeli davranışları takınan kesim oldu, bu konuda listenin öbür ucundaysa İngilizler yer aldı.

İspanyollar korna çalmayı, Polonyalılar kavga etmeyi seviyor

İspanyol sürücüler ise yüzde 66’lık bir oranla korna çalmayı en çok seven halk oldu. Hollandalıların ise neredeyse yüzde 50’si bir aracı ‘sağladığını’ belirtti.

Her beş sürücüden biri kavga etmek için araçlarından indiğini söylerken, yüzde 37 ile Polonyalılar bu alanda en çok suçlu sürücülerden oldu.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 88’i ara sıra hız sınırını aştığını itiraf etti, bu oran bir önceki yıla göre bir puan daha düşük kaydedildi. Katılımcıların yüzde 61’i de, bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak, güvenli takip mesafesine uymadığını söyledi.

En hızlı İsveçliler

Bu alanda öne çıkan İsveçliler; Avrupa’nın en hızlı araba kullanan, önündeki araca en çok yaklaşan ya da gözlerini en çok yoldan ayıran sürücüleri oldu.

Anketin en olumlu sonucu ise, direksiyon başında tehlikeli sayılabilecek 14 davranıştan sadece ikisinde artış yaşandığını saptaması oldu. Buna göre, araba kullanırken telefonla konuşma ve GPS ayarlarıyla uğraşma eğilimi bir önceki yıla göre arttı.