Deniz Bulutsuz: Ozan Güven'den ağır fiziksel şiddet gördüm

Oyuncu Ozan Güven ile süredir ilişki yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi. Instagram hesabından açıklama yapan Bulutsuz, "Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" dedi.

Oyuncu sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan Deniz Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Güven konuyla ilgili sessizliğini korurken, Instagram hesabından açıklama yapan Bulutsuz sevgilisi tarafından bir saatten fazla süre ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını duyuran Bulutsuz, "Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" dedi.