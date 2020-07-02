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    Darp raporu alan Deniz Bulutsuz: Kafamı duvara vurdu, 'Seni öldüreceğim' dedi

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    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007021042371903-darp-raporu-alan-deniz-bulutsuz-kafami-duvara-vurdu-seni-oldurecegim-dedi/

    Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair rapor alan ve savcıya ifade veren Deniz Bulutsuz, "Evden kaçmaya çalıştım. Merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Evden çıkmama izin vermeyerek, 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden aldı" dedi.

    Bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğini açıklayan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ifadesinde şiddetin ayrıntıları yer aldı.

    Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde Güven'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanması istendi.

    Şikayet dilekçesinde 13 Haziran'da Güven'in evinde gerçekleştiği iddia edilen olay şöyle anlatıldı:

    'Ozan bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı'

    Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek ki çok iyi s…." dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü ikametgahına bıraktı. Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven’in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.

    'Çıplak ayakla evden kaçmayı başardı'

    Evden kaçmaya çalışan Bulutsuz’a Ozan Güven engel oldu. Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven’in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.

    Dilekçede evdeki güvenlik kameraları incelendiğinde olayın gerçekliğinin ortaya çıkacağı belirtilerek savcılıktan cep telefonlarının konumlarının incelenmesi de istendi. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz ifadesinde şunları anlattı:

    'Ozan alkol aldığından fütursuz, ne dediğini bilmeyen bir hal alır'

    "Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan’ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz, ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi.

    'Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm'

    Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım. Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Bu sırada yerde bulunan kırılmış cam parçalarından da hem ben hem Ozan yaralandı. Elimde su şişesi ile beklerken ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek, 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu.

    Beni evde alıkoyduğu için çok büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü beni araca alarak dolaştırdı. Bir benzinliğe uğrayarak su ve kolonya aldı. Evin yan sokağına giderek, ben araçta beklerken şoförü eşyalarımı aldı. Sonra da beni arkadaşımın evine bıraktı."

    Ozan Güven: Ayrılmak isteyince oyuna geldim

    Deniz Bulutsuz’un şikayetinin ardından Ozan Güven de darp raporu aldı. Güven savcılığa verdiği ifadede ayrılmak isteyince kız arkadaşının oyununa geldiğini ileri sürdü.

    Güven ifadesinde şunları anlattı:

    "Kız arkadaşımla 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra Ramazan isimli arkadaşımın evine gittik. Sohbet ederken Deniz, ‘Ben Ozan’la görüşmeye başladığımda erkek arkadaşımdan fiilen ayrılmamıştım. Çok güzel bir ilişkimiz vardı…’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari…’ dedim. Bu esnada Deniz ve ben birer kadeh rakı içiyorduk. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Sadece bunları söyledim. Daha sonra Deniz ve beni şoförüm evime bıraktı. Şoförüm eve girmeden ayrıldı. Eve gittik. Yatakta oturduk, konuştuk.

    'Bana 'Seni Türkiye'ye rezil edeceğim, 'kadın döven adam' diye söyleyeceğim' dedi'

    Deniz bana, 'Ayrılmak istiyorsun’ dedi. Ben de ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komidinin üzerinde duran abajur yere düştü. Kırılmadı, sadece şapkası ayrıldı. Sapı Deniz’in elinde kaldı. Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Çenesine yara bandı yapıştırdım. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım. Şoförümü aradım Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. 13 Haziran’da Deniz, WhatsApp'tan bir grup kurarak arkadaşlarımı eklemiş ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaşmış. Bir gün sonra ise ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu. Amacım darp raporu almak değildi.”

    3 günden 10 güne kadar hapis cezası

    Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz 60 gün uzaklaştırma kararı aldı. Güven, eğer karara uymazsa 3 günden 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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