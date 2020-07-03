Salgın nedeniyle uçuş zevkinden mahrum kalan Tayvanlılar için 'sahte yolculuk' düzenlendi

Salgın tedbirleri kapsamında aylardır uzak kaldıkları havaalanı telaşını ve yolculuk heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için Tayvan’da ‘sahte bir uçuş’ düzenledi.

Tayvan’da salgın nedeniyle hâlâ pek çok uçuşa izin verilmezken başkent Taipei’deki Songshan Havalimanı dün sıradışı bir seyahate tanıklık etti. Tayvanlılara seyahat hissini yeniden tattırmak isteyen yetkililer, yarım günlük bir sahte yurt dışı yolculuğu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 yolcu ‘hiçbir yere’ gitmemek üzere havalimanına geldi ve uçacakmış gibi tüm işlemlerini gerçekleştirdi.

Havalimanı Planlama Bölümü’nden Ting Hsu, CNN’e yaptığı açıklamada, “Katılımcılar; güvenlik taraması, kimlik denetimi ve diğer göçmenlik prosedürlerinden geçmenin yanı sıra o biniş eğlencesini deneyimlemek için gerçekten de uçağa bindiler” dedi. Hsu, uçakların titiz bir şekilde dezenfekte edildiğini de vurguladı.

Sahte uçuş için Songshan Havalimanı'na gelen yolcular, uçacakmış gibi tüm işlemlerini gerçekleştirdi. © REUTERS / ANN WANG

Biniş kartı alan ‘yolcular’ uçuş görevlileri tarafından karşılandı. © REUTERS / Ann Wang

Sahte yolculuğa hak kazanan kişiler, yaklaşık 7 bin başvuru arasından seçildi. © REUTERS / Ann Wang

Yarım gün süren uçuş deneyimi turu, iki kere daha gerçekleşecek. © REUTERS / Ann Wang 1 / 4 © REUTERS / ANN WANG Sahte uçuş için Songshan Havalimanı'na gelen yolcular, uçacakmış gibi tüm işlemlerini gerçekleştirdi.

Biniş kartı alan ‘yolcular’ uçuş görevlileri tarafından karşılanırken, bir süre koltuklarında vakit geçirdi. Daha sonra katılımcılara, uçak için ikramın yerine havaalanındaki bir restoranda yemek servis edildi.

Söz konusu girişim, havalimanının sosyal medya ekipleri tarafından geçen ay başında başlatıldı. Facebook üzerinden yapılan sahte seyahat deneyimi kazanma çağrısına 7 binden fazla kişi yanıt verdi. Başvurular arasında 180 kişi belirlendi. Bu 180 kişi için üç ayrı ‘uçuş’ ayarlandı.

Yine 60 ‘yolcudan’ oluşacak diğer sahte seyahatlerin de yarın ve 7 Temmuz’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Tayvan, mart ayından sınırlarını kapatmıştı. Yabancı turistlerin ülkeye gelişine henüz izin verilmiyor.