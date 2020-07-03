Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı

Konya'nın Ilgın ilçesinde tamir için getirilen televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıktı. Tamir için getirilen bir televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıkarttıklarını dile getiren televizyon tamircisi Şıhcarullah Mahallesi Muhtarı Osman Ergin, 28 yıllık meslek hayatında böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.
- Ergin, şunları söyledi: "Bu olay bizi çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kalfalık dönemimde de bir videoyu tamir için açtığımızda içerisinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii o zaman da şaşırmıştık. Video sahibi geldiğinde nişan yüzükleri olduğunu söyleyerek, '5 yıldır bu yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bunun için eşimle boşanma aşamasına gelecektik' demişti."© AA /
- Ergin, tamir sonrasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce çok şaşırdığını ve kendisi için de güzel bir anı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.© AA /
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© AA /
Ergin, şunları söyledi: "Bu olay bizi çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kalfalık dönemimde de bir videoyu tamir için açtığımızda içerisinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii o zaman da şaşırmıştık. Video sahibi geldiğinde nişan yüzükleri olduğunu söyleyerek, '5 yıldır bu yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bunun için eşimle boşanma aşamasına gelecektik' demişti."
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