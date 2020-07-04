Sony, 60 yıllık ismini değiştirme kararı aldı

Dev teknoloji şirketi Sony, yıllık hissedarlar toplantısında yeni kararını duyurdu. Şirket isim değişikliğine gidiyor. 60 yıldır Sony olarak kullanılan şirket adı, Sony Group olarak değişiyor.

Kapsayıcı bir isim

Sony'nin isim değişikliğinin herhangi bir kötü gidişat olduğundan dolayı yapılmadığı açıklamalarda yer aldı. Ancak bazı planları olduğu ipuçları da verildi.

Firmanın sadece tüketici elektroniği alanında değil, birçok alanda ürünü bulunuyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida da yaptığı açıklamalarda tüm bunları bir çatı altında toplama amacıyla yaptıklarını duyurdu.

Nisan 2021'e kadar kullanılacak

Kenichiro Yoshida, Sony'nin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu söyleyerek, bu geniş portföyden yararlanmak istediklerini belirtti. Sony Group'ın CEO'suna göre bu adım şirkete yeni kapılar da açacak. Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise Sony artık Sony Group ismiyle anılmaya başlanacak.