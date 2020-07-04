Kabin memurları, yolcuların yaptığı en 'iğrenç' şeyleri anlattı

Kabin memurları, günden güne her kesimden yüzlerce farklı insanlarla çalışıyor. Bir kadın görevli, bazı yolcuların çok iğrenç şeyler yapabildiğini anlattı.

Express’in aktardığına göre, bir kabin memuru, Reddit sitesinde anonim olarak yaptığı özel paylaşımda, bazı insanları uçuş sırasında etik kurallarını tamamen unuttuğunu belirterek, “Yolcular, gerçekten yapmamaları gereken yerlere bir şeyler sokma konusunda şaşırtıcı bir alışkanlığa sahip. Çocuk bezleri. Gıda. Kusmuk Torbaları. Tüm bunlar, koltukların altına, koltukların arkasındaki küçük ceplere konuluyor” diye yazdı.

Kadın görevli, uçakların ancak tüm seferler bittikten sonra temizlikten geçirildiğini kaydetti.

Kabin görevlisinin bu itirafını okuyan Reddit takipçilerinden biri, “İşte bu yüzden uçakta hiçbir şeye dokunmuyorum” yorumunda bulundu.

Bir başka görevli de bazı yolcuların içecek beklerken yaptığı tuhaf şeyleri şu sözlerle anlattı: “Yolcuların önündeki masaların üzerinde çocukların bezlerini değiştirdiğini, tırnaklarını kestiğini gördüm”. Kabin memuru, yolcuların her zaman önündeki masaları dezenfektanlarla silmeyi tavsiye etti.