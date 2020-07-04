İspanya'da aylardır kapalı olan Sagrada Familia sağlık çalışanları için açıldı

İspanya'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle mart ayından beri kapalı olan ünlü Sagrada Familia, salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları, polis yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri için yeniden kapılarını açtı.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan ve efsanevi Mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan dünyaca ünlü Sagrada Familia, aylar sonra sağlık görevlileri, polis yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri için açıldı.

Bazilika'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, salgını önlemek amacıyla özellikler ön saflarda mücadele eden çalışanların takdir edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi amacıyla bu yönde bir karar alındığı ifade edildi.

Ziyaretçilerden biri olan ve Terrassa kentinde doktorluk yapan Virginia Martinez, "İlk kez burada bulundum. Son birkaç aydır harcadığımız çaba için bir hediye oldu, bu yüzden minnettarım. İşimizin takdir edilmesi ve böyle bir yeri ziyaret etmekten daha iyi ne olabilir?" dedi.

Bazilika, sağlık prosedürlerine uyulması koşuluyla, önümüzdeki iki hafta boyunca sadece sağlık çalışanları, polis ve sivil toplum kuruluşları dahil temel işçilere açık olacak

Yılda yaklaşık 4 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Sagrada Familia Bazilikası, bir sonraki aşamada da Barcelona sakinlerini ve turistleri kabul etmeye başlayacak.