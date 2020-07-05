Ozan Güven'den fotoğraflı savunma

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla tepkilerin odağında olan ünlü oyuncu Ozan Güven'in olaydan sonra çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğinin kanıtı olarak savcılığa sunduğu, kolunda sıyrıkların görüldüğü fotoğraf önceki gün basına yansıdı.

Fotoğraflar sosyal medyada tartışma yaratırken; Güven'in fotoğrafta görünen darp izlerinin Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı, Bulutsuz’un şiddet sırasında kendisini korumuş olabileceği, Güven'in fotoğraflarla kendisini mağdur göstermeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Yine dava dosyasında olduğu belirtilen yeni fotoğrafta ise Güven’in yüzündeki izler dikkat çekti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulunmuştu. Güven, çok fazla hakaret ve tehdit aldığı gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırtmıştı.