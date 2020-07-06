Marmaris merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu'nun sembolü haline prenses heykeli son günlerin en çok konuşulan konularından birisi oldu.
Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar geçen haftalarda tepkiye neden olurken, yetkililerin uyarılarının ardından çirkin görüntüye son verildiği gözlendi.
Marmaris'te prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu https://t.co/r9wXZleSHi pic.twitter.com/sUm14RA2je— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 6, 2020
Hafta sonu itibariyle yeniden görüntülenen prenses heykelinin 'askılık' rolünden kurtulduğu görüldü.
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