Johnny Depp'ten The Sun'a iftira davası: Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını 'tümden yalan' diyerek reddetti

Eski eşi Heard'e 'ağır şiddet uyguladığı' iddiasını yayımlayan The Sun'a açtığı iftira davasında ifade veren ünlü aktör, asıl şiddete uğrayan taraf olduğunu ve Heard'ün yalan söylediğini öne sürdü. Karşı taraf, Depp'in uzun zamandır uyuşturucu kullanımı nedeniyle eylemlerinin ne kadar bilincinde olduğunu sorguladı.

Kuşağının en iyi oyuncularından biri olan Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davası, ikisi de Hollywood yıldızları olan Depp ve eski eşi Amber Heard'ın katılımına sahne oldu.

Karayip Korsanları serisiyle tüm dünyada sevilen 57 yaşındaki Depp, koyu renk takım, güneş gözlüğü, maske takarak geldiği mahkemede, Heard'e 'şiddet uyguladığı' iddiasını 'tümden yalan' diyerek reddetti.

Davalı konumundaki The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers ve iddiayı kaleme alan Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton'ı temsil eden avukatlar ise suçlamaların doğru olduğunu kanıtlayacaklarını ve aktörün belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilenmiş olabileceğini savundu.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Depp, tanık olarak verdiği ifadede, "Hayatımda ne Heard'ü ne de başka bir kadını istismar ettiğimi herhangi bir şüphe kalmaması için belirtmek isterim" dedi.

Avukatı David Sherborne, Heard'ün istismar suçlamalarını ilk kez Mayıs 2016'da dillendirdiğini ve 6 gün önceki bir olaydan kaynaklandığını söylediği morluklara dayanarak Depp hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını hatırlattı.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye kırmız maske takarak ve kadın arkadaşlarıyla el ele tutuşarak gelen aktris Amber Heard, Johnny Depp ile 2011 yılında 'Rum Diary' filminin çekimleri sırasında tanışmış, Şubat 2015'te evlenmiş ve 15 ay sonra boşanma başvurusunda bulunmuştu.

Ancak bunun Heard ile dostları tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu açıkça gösteren çok sayıda önemli kanıt olduğunu söyleyen Sherborne, "Heard'ün suçlamaları tümden yalan. Depp Heard'e karşı değil, asıl Heard Depp'e karşı şiddet kullandı" dedi.

Depp'in eski eşinin saldırılarına uğradığını ve şiddetten kaçınan taraf olduğunu anlatan avukat ekibi, aynı zamanda, çiftin evlenmesinden kısa süre sonra, 2015 başında, Heard'ün Tesla CEO'su Elon Musk ile ilişki başlattığı ve birlikte rol aldığı oyunculardan en az biriyle -James Franco- ilişkiye girdiğini iddia eden belgeler sundu.

The Sun'ın avukatları ise savunmayı Depp'in ya patolojik yalancı olduğu ya da uzun yıllardır aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı yüzünden kendi eylemlerine dair bilinç kopukluğu olduğu tezlerine dayandırdıklarını belirtti.

Çapraz sorguda, Depp, 14 yaşından beri insanlığın bildiği tüm uyuşturucuları kullandığını, zira zor bir çocukluk geçirdiğini ve sonrasında başarı ve şöhretle baş etmekte zorlandığını anlatıp "Adım bile ağzımdan çıktığında bana yabancı geliyor" dedi.

The Sun'ın avukatları Depp'in Heard'ün kendisini aldattığına dair temelsiz suçlamalarının şiddetli geçimsizliğe yol açtığını söyledi.

Üç hafta sürecek davada Depp'in eski eşi Vanessa Paradis ve eski partneri Winona Ryder da videokonferans yoluyla ifade verecek.