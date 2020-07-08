ABD’de yaşayan sanatçı ellerine yaptığı çizimlerle hayran bırakıyor

Sanatçı Adelina Farhi, ellerine yaptığı çizimlerle ilginç yanılsamalar yaratıyor. Sanatçının en beğenilen çizimleri arasında parmağına yaptığı kalem ve kaplumbağa el yer alıyor.
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Adelina Farhi, ellerine yaptığı çizimlerle görsel ilüzyonlar yaratıyor. Farhi’nin sosyal medyada paylaştığı videolar yoğun ilgi görüyor.
Sanatçı Adelina Farhi, ellerine yaptığı çizimlerle ilginç yanılsamalar yaratıyor. Sanatçının en beğenilen çizimleri arasında parmağına yaptığı kalem ve kaplumbağa el yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)