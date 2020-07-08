Hızlı gittiği için durduruldu, arabanın içinde yılanla boğuştuğu ortaya çıktı

Avustralya’da polis, saatte 123 kilometre hızla giden bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Jimmy, bacağına bir yılanın dolandığını, bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını söyledi.

Avustralya’da polisin açıklamalarına göre, Queensland’de saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü 27 yaşındaki Jimmy, aracı sürerken bacağına bir yılanın dolandığını belirterek, bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını söyledi.

Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra adama ceza kesmekten vazgeçti. Polis kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy’nin, “Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz” dediği duyuldu.

Jimmy’yi çeviren memurlar, ambulans gelene kadar sürücü ile bekledi. Sağlık ekibi, 27 yaşındaki adamın ısırılmadığını ancak şokta olduğunu tespit etti.