Temizlik işçisi çöp toplarken yaralandı, belediye başkanı tepki gösterdi

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Coşkun Zor, Kemalpaşa Mahallesi'nde çöp toplarken, konteynerin yanına bırakılan çöp poşetini aldı. Bu sırada poşetteki cam kırıkları, Zor'un kolunu yaraladı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Zor'un koluna 18 dikiş atıldı.
Ayrıştırılmadan bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle kolu kesilen işçinin fotoğrafını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Coşkun Zor bizim temizlik işlerinde çalışan emekçi arkadaşımız. Bugün koluna 18 dikiş atıldı. Neden mi? Çöp poşetinin içine atılan kırık cam yüzünden" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.
Coşkun Zor bizim Temizlik İşlerinde çalışan emekçi arkadaşımız.— Alper TABAN 🇹🇷🟢 (@alpertaban16) July 8, 2020
Bugün koluna 18 dikiş atıldı.
Neden mi ?
Çöp poşetinin içine atılan kırık cam yüzünden. pic.twitter.com/KA6A0kIXQF
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