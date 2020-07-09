Cinsel tacizle suçlanmasının ardından ortadan kaybolan Seul Belediye Başkanı, ölü bulundu

Güney Kore'de kızının kayıp ihbarı üzerine polisin aradığı Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cinsel tacizle suçlanmasının ardından vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak ortadan kaybolduğundan, Park Won-soon'un intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Güney Kore polisi, başkent Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un cansız bedenine telefon sinyalinin en son alındığı yer olan şehrin kuzeyindeki Bugaksan Dağı bölgesinde ulaştı.

Police have found the body of the Seoul City Mayor of Park Won-soon. He appears to have taken his own life. — Laura Bicker (@BBCLBicker) July 9, 2020

Cinsel taciz suçlamasının ardından

Belediye başkanlığı sekreterliğinde çalışan bir kadının dün gece Park hakkında cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmasının ardından, belediye başkanının ortadan kaybolduğu belirtildi.

Bu durum, Park için 'kayıp' ihbarında bulunan kızının polise 'babasının 4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu' söylemesiyle su yüzüne çıktı.

Bu sabahki toplantılarını iptal eden ve en son sırt çantasıyla resmi konutundan çıkarken görülen Park için yüzlerce polis köpekler, insansız hava araçları ve helikopter eşliğinde arama yürüttü.

Güney Kore'nin en etkili siyasetçilerindendi

10 milyon nüfuslu Seul'ün 2011'den beri Belediye Başkanı olan Park, Güney Kore'nin en etkili siyasetçilerinden biriydi ve koronavirüs krizini yönetmekte üst düzey rol oynadı.

Cumhurbaşkanı azlinde önemli rol oynadı

2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde liberallerin olası adayı gözüyle bakılan Park, 2017'de ülkeyi karanlık yöntemlerle yöneten sağcı Park Geun-hye'yi cumhurbaşkanlığından gönderen çok geniş katılımlı mum ışığı gösterilerinin de başını çekmişti.

Mayor Park Won-Soon was a longtime civic activist and human rights lawyer. He was elected Seoul Mayor in 2011. He openly supported the millions of people who took to the streets in 2016 calling for the impeachment of former conservative President Park Geun-hye. — Laura Bicker (@BBCLBicker) July 9, 2020

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