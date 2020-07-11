Eminem'den ırkçılara diss

Rap müziğin en önemli isimlerinden Eminem, yeni teklisinde ABD'deki polis şiddeti ve koronavirüs salgınına değindi. Eminem'in şarkısında "George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum. Nasıl oluyor da bu kadar fazla polis yozlaşmış olabiliyor?" dizeleri yer alıyor.

'Ofiste bir sürü aptal'

Eminem ile Kid Kudi’nin yeni çıkarttığı 'The Adventures Of Moon Man & Slim Shady' isimli şarkıda polis şiddeti ve koronavirüs de dahil olmak üzere güncel olaylara yer verildi.

Trump hükümetini eleştiren Eminem, şarkının koronavirüse ilişkin bölümünde şu ifadeleri kullanıyor:

[Başkanlık] Ofisinde bir sürü aptal. Yarımız zombi kıyameti gelmiş gibi dolaşıyoruz / Diğer yarısı ise sinirli ve dalga geçercesine maske takmak istemiyor / Bu b*ku onlardan işte böyle kapıyoruz / Senin kullandığın alışveriş sepetini kullandım ve şimdi öksürdüğün için ben bir tabuttayım.”

'Nefes alamıyorum'

Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd’dan ve şubat ayında koşu yaparken vurularak öldürülen Ahmaud Arbery’den de bahsedilen parçada "George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum / Nasıl oluyor da bu kadar fazla polis yozlaşmış olabiliyor? / Dur dostum, lütfen memur bey, üzgünüm / Sen üzerimdeyken nefes alamıyorum / Lanet olası dizin şah damarımın üzerinde duruyor" dizeleri yer alıyor.