İtalyan oyuncu Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı ama sonra mesajlarıma yanıt vermedi

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani, birlikte çıktıkları programda Can Yaman'ın kendisine sürekli kur yaptığını, görüşmek için sözleştiklerini ancak yanıt alamadığını söyledi.

36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı. Oyuncu, Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi.

"İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı. Ona her gün mesaj atıyordum, ama bana asla yanıt vermedi."