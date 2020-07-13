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    Wayfair mağaza

    Wayfair'in çocuk kaçakçılığı yaptığına dair komplo teorisini çıkaran kullanıcı medyaya konuştu

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007131042448264-Wayfairin-cocuk-kacakciligi-yaptigina-dair-komplo-teorisini-cikaran-kullanici-medyaya-konustu/

    Dünyaca ünlü ABD merkezli e-ticaret sitesinin seks amaçlı çocuk kaçakçılığı yaptığına dair bir dizi iddia yayan Reddit kullanıcısı, komplo teorisini adım adım nasıl oluşturduğunu Newsweek'e anlattı. Wayfair'in kesin dille yalanladığı komplo teorisini çürüten haberler de yayımlandı.

    Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair'in aslında gizli bir pedofili örgütü olduğuna dair komplo teorisini ilk ortaya atan 'PrincessPeach1987' isimli Reddit kullanıcısı, şirketin yalanlaması ve iddiayı çürüten haberlerin ardından medyaya konuştu.

    Newsweek'in 9 Temmuz'daki paylaşımıyla ilgili görüştüğü 'PrincessPeach1987', Wayfair sitesinde bazı dolapların 12 bin 700-14 bin 500 dolar arasında fahiş fiyatlara satılığına dikkat çekerek, bu dolaplara verilen Neriah, Yaritza, Samiyah gibi model adlarının internette arama yapıldığında kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğünü, seri numaralarının yanlarına "src USA" ve gelişigüzel sayılar gibi kodlar eklenerek Rus arama motoru Yandex'te arandığında da bikinili çocuk fotoğrafları çıktığını iddia etmişti. 

    Wayfair'in bu dolap koleksiyonuyla çocuk kaçakçılığı yapıp yapmadığını sorarak eğer doğruysa mide bulandırıcı olduğunu söyleyen 'PrincessPeach1987', Newsweek'e, kimliğini açıklamazken, kendini, insan kaçakçılığı kurbanlarına yardım eden lokal bir örgütün üyesi olarak tanıttı.

    Eşiyle internette dolap bakarken gördükleri ürünlerin fahiş fiyatlarına Facebook kullanıcılarının da şüpheyle baktığını fark ettiklerini, bunun üzerine Reddit kullanıcılarına bu ürünlerin neden bu kadar pahalı olduğuna dair fikri bulunan olup olmadığını sorduklarını aktaran 'PrincessPeach1987', paylaşımlarının binlerce yorum almasının ardından komplo teorisinin Twitter'a sıçradığını, burada #Wayfairate etiketinin dönmeye başlamasına koşut konuyla ilgili daha fazla ipucu geldiğini anlattı.

    'PrincessPeach1987'nin mülakatına göre, Twitter kullanıcılarının bazısı başka pahalı ürünler de keşfettiklerini, bunların da çocuk kaçakçılığı ağında kullanıldıklarına dair işaretler saptadıklarını ileri  sürdü, bazısı da Wayfair'in 201'da ABD-Meksika sınırındaki göçmen gözaltı merkezlerine mobilya sağlamak için sözleşme yapmış olduğunu hatırlattı.

    Wayfair ise komplo teorisini yalanlayan açıklamasında, iddialarda hiçbir gerçek bulunmadığını söyledi.

    Açıklamada "Elbette ki, bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı. Dolapların özelliklerini daha doğru şekilde gösterecek yeni görseller, daha derinlikli betimleme ve yeni isimlerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ürün ilanları siteden kaldırılmıştır" denildi. 

    Sosyal medya kullanıcılarının sitenin pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etmesine de Wayfair 'bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığı, ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının teknik bir hata olduğu' açıklamasını getirdi.

    'PrincessPeach1987' ise iddialarını güçlendirmek için Wayfair çalışanlarının 'şirket yöneticilerinin pedofili olmasını protesto ettiklerini, ama basının şirketi koruduğu için bunu haberleştirmediğini ve skandalın üstünü örtmeye çalıştığını' ortaya attı. 

    Komplo teorisini paylaşan sosyal medya kullanıcılarının çoğu da bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koyan basın kuruluşlarını da bu şebekenin parçası olmakla suçladı.

    Bu arada yıllardır bazı objelerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Hollywood yıldızı Tom Hanks de komplo teorisine malzeme yapıldı.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Red Bluff California. Summer. 2016. Gimmie five! Hanx.

    Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

    2016'da paylaştığı bir görselde asfalt üzerinde "SRC USA" yazsının yer alması, Hanks'in Wayfair skandalıyla ilgisi olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

    Komplo teorisini inceleyen Newsweek ve Mashable, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını yazdı.

    Sadece komplo teorisindeki ürünlerin seri numaraları değil, herhangi bir numara serisi yazılarak Yandex'te arandığında da sonuçlarda bikinili çocuk fotoğraflarının geldiğinin aktarıldığı haberde, fotoğrafları getirenin seri numaraları değil, arama yaparken teoriyi ortaya atan kişinin yanına koyduğu kod olduğu sonucuna vardı.

    Wayfair çalışanlarının Haziran 2019'daki protestosunun da ABD-Meksika sınırındaki göçmen gözaltı merkezine Wayfair'in yatak tedarik etmesini protesto amaçlı düzenlendiği belirtildi.

    Komplo teorisinde fahiş fiyatla satılan endüstriyel dolabın içinde satıldığı öne sürülen ve gönderide fotoğrafı paylaşılan isimlerden birisi Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında, tüm iddiaları reddederken kendi fotoğrafının kullanılmamasını istedi.

    ​Wayfair hakkındaki iddialar, 2016 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Hillary ve Bill Clinton hakkında ortaya atılan 'Pizzagate' komplo teorisiyle benzerlikler taşıyor.

    NBC News muhabiri Ben Collins, attığı tweette, Wayfair komplo teorisinin ardında Pizzagate ile ABD'de 'derin devletin' Başkan Donald Trump'ı devirmek için gizli planlar uygulamaya soktuğunu savunan aşırı sağcı komplo teorisi QAnon'u ortaya atanların olduğunu öne sürdü.

     

    Etiketler:
    Newsweek, Reddit, Çocuk, Pedofili, Mobilya, E-ticaret, online, ABD, Wayfair
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