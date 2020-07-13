Tümüyle geri dönüştürülebilen kağıt şişede Johnnie Walker devri

Dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi Diageo Plc, genelde cam şişede satılan Johnnie Walker İskoç viskisini 2021'in başlarından itibaren plastikten tümüyle azade karton şişelerde satacağını duyurdu.

Çevreci politikalar uygulayan Diageo, 200 yıllık Johnnie Walker markası için yeni çevre dostu paketlemeye geçeceğini açıkladı.

Markalarında daha az plastik kullanmaya çalıştığını ve cam şişe kullanımının da fazla enerji tüketerek karbon salımına yol açtığını söyleyen alkollü içki devi, kağıttan şişe üretimi için Pulpex adında bir şirketin kuruluşuna ortak olacağını, bunun Unilever ve PepsiCo. için de üretim yapacağını belirtti.

2021 baharında denenmeye başlanacak kağıt viski şişelerinin ağaç hamurundan yapılacağını ve tümüyle geri dönüştürülebilir olacağını kaydeden Londra merkezli çok uluslu şirket, amacın tüketicinin şişeyi doğrudan geri dönüşüme sokması olduğunu vurguladı.