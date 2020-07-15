Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi.
#Survivor2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu! 🤩🎉🎉 @survivorturkiye #Survivor #Ünlüler #Gönüllüler #SurvivorÜnlüler #SurvivorGönüllüler #AcunIlıcalı #TV8 #SurvivorTürkiye #MaviTakım #KırmızıTakım #SurvivorFinal pic.twitter.com/F2bv8TlD1O— tv8 (@tv8) July 14, 2020
Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor finalistleri Cemal Can ve Barış final anında duygularına hakim olamadı.
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