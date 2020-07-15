Beren Saat: Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya düzenlemesine ilişkin "Yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarmak" dedi.

Yeniden tv’nin Youtube kanalında 'Ayşegül Doğan Soruyor' programının ilk konuğu olan oyuncu Beren Saat,pandemiden sosyal medya düzenlemesine, Netflix tartışmalarından dizi setlerinde alınan/alınmayan önlemlere ve attığı bir tweet nedeniyle hedef gösterildiğinde yaşadıklarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu: