İklim değişikliğiyle mücadeleye Burger King'den katkı: Sığırlara yellenmeyi azaltan diyet

Büyükbaş hayvanların geğir, gaz çıkarır, dışkılarken yaydıkları metanın küresel ısınmada önemli rol oynadığının saptanması sonrası daha az et tüketilmesi eğilimi hız kazanırken, fast food sanayi zemin kaybetmeme çabasına girdi.

Dana eti hamburgerleriyle meşhur Burger King, sığırların düşük karbonlu diyetine 100 gram limon otu eklemeye başladığını açıkladı.

Böylelikle metan salımını azaltmayı amaçladığını duyuran ABD merkezli fast food devine göre, yeni diyet planı, sığırların metan salımını günde yüzde 33 oranında azaltacak.

Şirket, limon otuyla beslenen sığırlardan elde edilecek bifteğin ilkin Austin, Los Angeles, Miami, New York, Portland kentlerindeki restoranlarda servis edilen 'Whopper'larda kullanıma girmekte olduğunu belirtti.

Sindirim sürecinden daha az metan çıkmasını sağlayan yeni formülün açık kaynaklardan elde edildiğini ve uygulanmasının çok kolay olduğunu aktaran Burger King, bunun üzerinde Meksiko ve Kaliforniya eyaletlerindeki profesörlerle birlikte çalıştıklarını kaydetti.

CNN'in Burger King'in açıklamasıyla ilgili haberinde, Çevre Koruma Kurumu'nun metan salımının yüzde 50-65'inin insan faaliyetlerinden kaynaklandığı, buna mümkün olan en düşük maliyetle en yüksek verimi elde etmek için yüksek yoğunluklu durumlarda hayvan yetiştirme uygulaması olan fabrika çiftçiliği de dahil.

Burger King, Tim Hortons, Popeyes Louisiana Kitchen markalarının sahibi olan Restaurant Brands International (QSR) isimli ABD-Kanada merkezli fast food holdinginin Küresel Pazarlama Müdürü Fernando Machado, "Çiftçilerden et tedarikçilerine ve diğer markalara dek tüm sanayi bize katılırsa, iklim değişikliğini etkileyen metan salımını azaltmanın çapını büyütmeye kolektif şekilde yardım edebiliriz" dedi.

Bir süredir menüsünün yıldızının reklamını yaparken sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam kampanyalarını kullanan Burger King, şubattaki reklamında yapay koruyucular ve diğer ilave maddeleri menüden tariflerden çıkardığını göstermek için küflü Whopper sergilemişti. Şirket, yıl sonuna dek tüm ürünlerinden yapay malzemeleri çıkarma iddiasında.