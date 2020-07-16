Apple, Elon Musk ve Bill Gates'in ardından Kanye West'in Twitter hesabı da ele geçirildi

Teknoloji şirketi Apple, milyarderler Elon Musk ve Bill Gates'in ardından rap müzisyeni Kanye West'in de Twitter hesabı çalındı.

İş dünyasının iki ünlü ismi olan Elon Musk ve Bill Gates'in sosyal medya hesaplarında gece saatlerinden itibaren olağandışı paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Teknoloji dünyasının iki önemli isminin hesaplarından Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi.

Sabah'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX gibi pek çok önemli şirketin kurucusu ve yönetici olan Elon Musk ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi üzerine birer tweet atıldı. Daha sonra benzeri bir paylaşım şarkıcı Kanye West'in hesabı üzerinden de yapıldı.

© Sputnik / Teknoloji şirketi Apple, milyarderler Elon Musk ve Bill Gates'in ardından rap müzisyeni Kanye West'in de Twitter hesabı çalındı.

Söz konusu tweetlerde Bitcoin çekilişi yapıldığı ve verilen linke tıklanarak katılım sağlanması istendi.

Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu en az üç kripto borsasının ve pek çok önemli Twitter hesabının aynı amaçla ele geçirildiği anlaşıldı.