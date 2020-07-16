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    Altı yaşındaki minik kahraman, kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girdi: Biri ölecekse bu ben olmalıydım

    © Fotoğraf : @Instagram
    Yaşam
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    ABD’de, dört yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker günün kahramanı oldu. Küçük kahraman “Biri ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” dedi.

    Tüm dünya, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman Bridger Walker'ı konuşuyor.

    ABD basının aktardığına göre, Wyoming eyaletinde 9 Temmuz’da yaşanan olayda Alman kurdu kırması köpeğin kız kardeşine doğru geldiğini gören Bridger, kardeşini korumak için araya girdi. Köpeği korkutup kaçırmak isterken saldırıya uğrayan çocuk, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

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    My nephew is a hero who saved his little sister from an attacking dog. He, himself, took on the attack so that the dog wouldn’t get his sister. He later said, “If someone was going to die, I thought it should be me.” He got home from the hospital last night. I know it’s a long shot, but I’m reaching out to the Avengers and other heroes so that they can learn about this latest addition to their ranks. Please, check your DM’s for my sweet nephew’s story. @tomholland2013 @chrishemsworth @robertdowneyjr @markruffalo @prattprattpratt @twhiddleston @chadwickboseman @vindiesel @chrisevans @vancityreynolds @thehughjackman Edit: I never expected my sweet nephew’s story to reach so many. Please, follow my other post (I only have two so far 😅) for the latest info regarding my sweet nephew and his family.

    Nikki Walker (@nicolenoelwalker)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

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    Have y’all noticed that I have no idea what I’m doing yet? #UmmmIAccidentallyWentViral? When I first posted for Bridger, I expected maybe 500 likes at most and maybe a couple dozen reshares. But here we are. So much love from all walks of life (including a few celebs)! And we just got off a call with a friendly neighborhood idol. (Pic is of Bridger’s reaction right after the call.) Bridger is over the moon! Can’t wait to show him what’s next: a message from some guy who doesn’t like bullies. Gotta wait for the stardust to clear from his eyes first, though. Mission accomplished, everyone! We can’t thank you enough. #BridgerStrong EDIT: I feel like I should also mention that Bridger has also loved all of the other videos and messages I’ve shown him from all of you. We might not be able to get to everyone right away, but your messages are no less appreciated.

    Nikki Walker (@nicolenoelwalker)'in paylaştığı bir gönderi ()

    ‘Süper kahramanlar’ Bridger’ı alkışladı

    Yaklaşık iki saat süren bir ameliyata alınan minik kahramanın yüzüne 90’dan fazla dikiş atıldı. Bridger’ın hikâyesi, teyzesinin Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

    Bridger’ın süper kahraman filmi ‘Avengers’ hayranı olduğunu söyleyen teyzenin bu paylaşımı önce ünlü oyuncu Anne Hathaway’in ilgisini çekti. Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşan Hathaway, “Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim” diye yazdı.

    Hathaway, ayrıca filmdeki süper kahramanlardan Hulk’u canlandıran Mark Ruffalo’yu da etiketleyerek “Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?” diye sordu. Bunun üzerine Bridger, filmdeki tüm oyuncuların radarına girdi.

    Walker ailesi Ruffalo başta olmak üzere diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi’nin kendilerine ulaştığını söyledi.

    Kaptan Amerika rolündeki Chris Evans da aileye bir video yollayarak “Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” dedi. Evans, Bridger’a orijinal Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.

    Etiketler:
    Avengers, Kahraman, Kız Kardeş, Saldırı, Bridger Walker, Köpek, ABD
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