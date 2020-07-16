Altı yaşındaki minik kahraman, kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girdi: Biri ölecekse bu ben olmalıydım

ABD’de, dört yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker günün kahramanı oldu. Küçük kahraman “Biri ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” dedi.

Tüm dünya, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman Bridger Walker'ı konuşuyor.

ABD basının aktardığına göre, Wyoming eyaletinde 9 Temmuz’da yaşanan olayda Alman kurdu kırması köpeğin kız kardeşine doğru geldiğini gören Bridger, kardeşini korumak için araya girdi. Köpeği korkutup kaçırmak isterken saldırıya uğrayan çocuk, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

‘Süper kahramanlar’ Bridger’ı alkışladı

Yaklaşık iki saat süren bir ameliyata alınan minik kahramanın yüzüne 90’dan fazla dikiş atıldı. Bridger’ın hikâyesi, teyzesinin Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Bridger’ın süper kahraman filmi ‘Avengers’ hayranı olduğunu söyleyen teyzenin bu paylaşımı önce ünlü oyuncu Anne Hathaway’in ilgisini çekti. Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşan Hathaway, “Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim” diye yazdı.

Hathaway, ayrıca filmdeki süper kahramanlardan Hulk’u canlandıran Mark Ruffalo’yu da etiketleyerek “Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?” diye sordu. Bunun üzerine Bridger, filmdeki tüm oyuncuların radarına girdi.

Walker ailesi Ruffalo başta olmak üzere diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi’nin kendilerine ulaştığını söyledi.

Kaptan Amerika rolündeki Chris Evans da aileye bir video yollayarak “Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” dedi. Evans, Bridger’a orijinal Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.