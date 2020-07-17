Charlize Theron: Türkiye'deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava

Son filmindeki bir sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan oyuncu Charlize Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya da değindi. Filmdeki repliğin ardından sosyal medyada da baklavaya övgüler düzen Theron, tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.