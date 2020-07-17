Ukraynalı sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

1+1 kanalı sunucusu Mariçka Padalko, canlı yayında ön dişini düşürdü. Instagram’da yayınlanan görütülerde, sunucunun soğukkanlılığını bozmadığı ve haberleri sunmaya devam ettiği görülüyor.

Görüntüleri yayınlayan Instagram kullanıcısı, Padalko’nun soğukkanlı davranışına şaşırdığını belirterek, aynı durumda kendisi olsa paniğe kapılacağını belirtti.

Sunucunun düşen dişinin ya geçici ya da kaplama diş olduğu konusunda tahminler yürüten kullanıcılar, ayrıca Padalko’nun stress direncine dikkat çekerek, destekleyici yorumlarda bulundu.