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    Johnny Depp, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde hayranlarına el sallarken

    Eski hayat arkadaşları Ryder ve Paradis: Depp'in şiddete başvurduğuna inanmak imkansız

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Yaşam
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    ABD'li ünlü aktör Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a kendisini 'eşini döven biri' olmakla suçladığı makale nedeniyle açtığı iftira davası sırasında aktris Winona Ryder'ın 'eski partneri', şarkıcı-aktris Vanessa Paradis'in 'eski eşi' sıfatıyla hazırladığı ifadeler yayımlandı.

    Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen dava için hazırlanan ve basına paylaşılan tanık ifadelerinde, Winona Ryder, eski eşi Amber Heard'ün Johnny Depp'ten ağır şiddet gördüğü iddiası için "İnanmak imkansız" diyerek ekledi:

    "Doğru ve dürüst konuşuyorum, ben onu sadece gerçekten çok iyi bir insan olarak bilirim."

    1990'da 'Edward Scissorhands' filminde başrolleri paylaştığı Depp'le 4 yıl ilişki yürüten Ryder, eski sevgilisinin Amber'le evliliğini bilmediğini, hakkındaki suçlamaları duyduğunda şoke olduğunu, kafasının karıştığını ve üzüldüğünü söyledi.

    Sadece kendi deneyimine dayanarak konuştuğunu belirten Ryder, "İnanılmaz derecede şiddete başvuran bir kişi olduğu fikri, benim tanıdığım ve sevdiğim Johnny'ye en uzak şey... Bana karşı asla ve asla şiddet uygulamadı. Asla ve asla beni istismar etmedi. Benim gördüğüm kimseye karşı şiddete başvuran, istismar eden biri değildi" dedi. 

    "İnanılmaz sevgi dolu, son derece şefkatli bir adamdır, benim için ve sevdikleri için hep çok koruyucu olmuştur, ben onunla birlikteyken kendimi çok ama çok güvende hissederdim" vurgusu yapan ünlü aktris, şöyle devam etti:

    "Kimseye yalancı demek istemem, ama benim Johnny ile deneyimimden, böylesi korkunç suçlamaların doğru olduğuna inanmak imkansız. Benim bildiğim haliyle kendisi hakkındaki suçlamaları çok üzücü buluyorum."

    Vanessa Paradis de 25 yıldır tanıdığı ve bunun 14 yılında hayat arkadaşı olduğu ve birlikte iki çocuk büyüttüğü Depp'i 'tüm bu zaman boyunca ince, nazik, kibar, cömert ve şiddete başvurmayan bir kişi ve baba olarak tanıdığını' belirtti. 

    Film setlerinde sadece aktörlüğünden değil, mütevazi ve herkese saygılı kişiliğinden ötürü de Depp'in oyuncular, yönetmenler ve tüm ekibin büyük sevgisini kazandığını anlatan Paradis de Ryder gibi 'Heard'ün suçlamalarının kendi tanıdığı gerçek Johnny ile hiçbir ilgisinin olmadığını, uzun yıllara dayanan kendi kişisel deneyiminde Depp'in kendisine asla şiddete ve istismara başvurmadığını' vurgulayarak ekledi:

    "Bu acayip açıklamaların gerçekten rahatsızlık yarattığına ve aynı zamanda onun kariyerine zarar verdiğine tanık oldum, zira maalesef insanlar bu yalanlara inanmaktan kendilerini alamadı."

    Depp'in iki eski partnerinin yanısıra başkoruması Sean Bett'in de yazılı ifadesi paylaşıldı.

    9 yıldır Depp için çalışan eski bir polis olan Bett, 'aktörün kendisini Heard'ün elinden kurtarması için güvenlik ekibini çağırmasının ilişki boyunca gündelik vaka olduğunu, kurtarıldıktan sonra gidip başka yerde kaldığını' anlattı. 'Heard'de kesik, sıyrık ya da benzeri yaralanma hiç görmediğini, ama aktrisin ilişki boyunca sürekli olarak Depp'i sözlü ve fiziksel olarak istismar ettiğini' öne sürdü. 

    Etiketler:
    ifade, Dava, Amber Heard, Winona Ryder, Vanessa Paradis, Johnny Depp
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