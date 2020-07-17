‘Geçinemiyorum’ diyen Demet Akalın kızına özel sınıf açacak

Koronavirüs sürecinde konserlerin yapılamaması nedeniyle ‘geçinemiyorum’ açıklamasıyla gündeme gelen Akalın, okulların salgın nedeniyle açılmama ihtimaline karşı kızı Hira için 'yan evi sınıf yapacağını' belirtti.

Akalın şu açıklamayı yaptı:

“Eylül'de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim. Kızım birinci sınıf öğrencisi ancak tabi ki büyük okul öğrencileri belki maske takmak konusunda kurallara uyabilir ama küçük çocuklar ne yapacak?”

Öte yandan “geçinemiyorum” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın, sahne ücretinde indirime gittiğini de söyledi.