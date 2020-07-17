ABD’de ödevini yapmayan 15 yaşındaki öğrenci hapse atıldı

ABD’nin Michigan eyaleti yetkilileri ve kongre üyeleri, ev ödevini yapmadığı için çocuk ıslah evine gönderilen 15 yaşındaki kız çocuğunu serbest bıraktırmak için uğraşıyor.

Detroit Metro Times’ın aktardığına göre, kızın durumuyla ilgili kamuoyunu ilk olarak bağımsız araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica Illinois bilgilendirdi. Grace adındaki öğrencinin geçen yıl saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ve daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Ancak iki ay önce yargıç, ev ödevini yapmamakla denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiğine hükmederek Grace'i çocuk ıslah evine gönderdi. Grace’in dikkat eksikliği sorunu olduğu ve okulların Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçiş yaptığı çevrimiçi eğitimde özellikle zorlandığı belirtildi.

Grace’in yargılandığı Oakland Bölge Başkanı David Coulter, konuyla ilgili mahkeme yargıcıyla konuştuğunu belirterek, “Davanın mevcut süreç veya temyiz kapsamında yeniden ele alınması gerektirdiğini düşünüyorum” dedi.

Michiganlı kongre üyeleri de davanın yeniden ele alınması çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi Üyesi Andy Levin, mahkemenin özellikle Grace’in ‘öğrenme güçlüğünü’ dikkate almamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirtti.

Senatör Brenda Lawrence ise, mahkemenin kararını “endişe verici olmaktan daha fazlası” olarak nitelendirerek, etnik azınlıkların karşılaştığı emniyet sistemindeki orantısız gerçeklerin sözkonusu olmadığından emin olmak gerektiğini kaydetti.