Canlı yayında dişini kaybeden Ukraynalı sunucu olayı anlattı

Canlı yayında ön dişi düşen Ukraynalı sunucu Padalko, dişinin sadece dişçi tarafından yapılan bir kısmını kaybettiğini belirterek, "Canlı yayın, her an ne olacağı bilinmediği için güzel" dedi.

Ukrayna merkezli televizyon kanalı 1+1’in sunucusu Mariçka Padalko, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 25 yıldır televizyonda çalıştığını ve ilk kez başına böyle bir şey geldiğini kaydetti.

Sunucu, paylaşımında "Canlı yayın, her an ne olacağı bilinmediği için güzel" ifadelerini kullandı.

Dişinin bir kısmını, yaklaşık 10 yıl önce küçük kızının yanlışlıkla çalar saatle ağzına vurması sonucu kaybettiğini anlatan Padalko, dolguyu geçtiğimiz günlerde yenilediğini, ama dişçinin tavsiyelerine uymadığını belirterek "Yemeği ön dişlerimle ısırmamı yasaklamıştı" dedi.

Ünün beklenmediği yerden geldiğini söyleyen Padalko, seyircilere sıcak sözlerinden dolayı teşekkür etti.

Olay 15 Temmuz’da meydana gelmişti. Padalko, canlı yayında haberleri sunduğu sırada ön dişini düşürmüştü. Sunucunun soğukkanlılığını bozmaması ve haberleri sunmaya devam etmesi seyircilerde hayranlık uyandırmıştı.