Susuz kalan sincabın sokakta su istediği görüntüler viral oldu

NDTV’nin yayınladığı görüntülerde, sincabın arka ayakları üzerinde durarak adama nasıl uzandığı ve suyu büyük bir iştahla içtiği görülüyor.
Hindistan’da orman koruma görevlisi Suzant Nanda tarafından çekilen video, bir günde yarım milyondan fazla izlendi.
Yorumlarda, çok susayan sincabın insanlardan korkmadığına dikkat çekilerek, yaşadığı doğal ortamda içeçek su bulunmamasının son derece üzücü olduğuna vurgu yapıldı.
Squirrel asking for water! The most amazing cutest thing I have ever seen...💕 pic.twitter.com/N49pQAEZra— Roop Darak BHARTIYA (@iRupND) July 16, 2020
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