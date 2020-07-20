Kayıt
08:40 20 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104183/65/1041836585_0:0:2951:1661_1200x675_80_0_0_319bd9e09128e520afa80bde63566072.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007201042485472-arap-ulkelerinde-kovid-19-kaynakli-can-kayiplari-ve-vaka-sayilari-artti/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bahreyn'de 1, Cezayir'de 10, Filistin'de 2, Fas'ta 4 kişi hayatını kaybederken Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

    Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 531 kişinin de enfekte olduğunu açıkladı. 

    Salgından ölenlerin sayısının 125'e toplam vaka sayısının ise 36 bin 4'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 765 kişi olduğu kaydedildi. 

    Cezayir

    Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar günü 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve ülkede 535 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. 

    Ülkede toplam 23 bin 84 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 1078 kişinin hastalıktan yaşamını yitirdiği, iyileşenlerin ise 16 bin 51 kişi olduğu bildirildi.

    Filistin 

    Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 467 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

    Toplam 64 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 10 bin 54, iyileşenler ise 2 bin 95 olarak kayda geçti. 

    Fas

    Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 212 kişinin enfekte olduğu, 301 kişinin iyileştiği duyuruldu.

    Açıklamada, can kaybının 273'e, vaka sayısının 17 bin 236'ya, iyileşen sayısının 14 bin 921'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

    Tunus 

    Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 26 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1374'e yükseldiği bildirildi.

    Açıklamada, toplam vefat sayısının 50, iyileşenlerin ise 1097 olduğu kaydedildi.   

    Ürdün

    Ürdün Sağlık Bakanlığı, 4 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam bin 1218 vaka olduğunu duyurdu.

    Açıklamada, salgından toplam vefat edenlerin sayısının 11 olduğu dile getirilen ülkede 2 kişinin daha iyileştiği, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1024'e ulaştığı ifade edildi. 

    Etiketler:
    Ölüm, vaka, açıklama, Ürdün, Tunus, Fas, Filistin, Cezayir, Bahreyn, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor.
    NASA: Babilliler takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bıraktı, biz sadece matematiksel hesaplamayı yaptık
    Karikatür
    'Twitter, insanların fikirlerini manipüle ediyor'
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet