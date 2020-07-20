Johnny Depp'in açtığı iftira davasında söz Amber Heard'ün: Beni öldürmekle tehdit etti

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasında söz sırası olaylı şekilde boşandığı Amber Heard'e geçti.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada tanık olarak ifade veren ABD'li aktris Amber Heard, 'şiddet uygulayan değil, şiddet gören taraf olduğuna' dair ayrıntılı ifade veren eski eşi Johnny Depp için "Beni öldürmekle tehdit etti" dedi.

'Hakaret, küfür, dayak'

57 yaşındaki aktörün kendisini çok ağır düzeyde istismar ettiğini söyleyen Heard, "Bazı olaylar o kadar vahimdi ki, kasten ya da kontrolünü kaybedip çizgiyi aşarak beni öldüreceğinden korktum. Özellikle ilişkimizin son döneminde beni pek çok kez bilhassa öldürmekle tehdit etti" diye konuştu.

34 yaşındaki aktris, dış görünüşünü Depp'in takıntı haline getirdiğini, bazı kıyafetleri giydiğinde 'sürtük', 'şöhrete aç', 'dikkat çekme fahişesi' gibi laflar işittiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bana uyguladığı istismara yumruk, tokat, tekme, kafa atmak ve boğazımı sıkarak nefessiz bırakmak kadar beni kaldırıp bir yerlere fırlatmak, saçımı çekmek, yere atmak ve cam bardak gibi cisimler atmak dahildi."

Heard, öfke krizleri yatıştıktan sonra Depp'in kabahati 'canavar' adını taktığı bir öteki-bende bulduğunu aktardı.

'Asla Johnny'nin parasının peşinde olmadım'

Aktörün avukatı Eleanor Laws, Depp'in evlilik anlaşması imzalamak konusunda kavga ettikleri ve Heard'ün para itkisiyle hareket ettiği suçlamalarını hatırlattı.

"Asla Johnny'nin parasının peşinde olmadım" karşılığını veren Heard, Depp'in kendisine 'herhangi bir evlilik anlaşmasını yırtacağını ve tek çıkış yolunun ölüm olduğunu' söylediğini iddia etti.

Dava boyunca suçlamaların düzmece olduğunu ve Heard tarafından para kopartmak için uydurulduğunu iddia eden Depp'in çağırdığı tanıklar da kendisini destekler yönde ifade verdi.