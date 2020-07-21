Depp'in iftira davası: Musk, Heard'e 'Sana 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım, çünkü senden gerçekten hoşlanıyorum' yazmış

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ün 'dayak' iddialarını duyuran The Sun'a açtığı 'iftira' davasında, sıra, aldatma suçlamalarındaydı. Tesla CEO'suyla ilişki iddiasını reddeden aktrise, Musk'ın "Senin için 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım... senden gerçekten hoşlanıyorum" gibi mesajları soruldu.

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasının odağındaki Amber Heard, üç gün sürecek ifadesinin bugün ikinci bölümünü verdi.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de tanık sıfatıyla konuşan ABD'li aktris, dün eski kocasının kendisini sürekli istismar edip öldürmekle tehdit ettiği yönünde ifade vermişti.

Depp'in akıldışı kıskançlık sergileyip kendisini aldatmakla suçlayıp kavga çıkardığını anlatan Heard, aldatılmasına neden olduğundan şüphelendiği oyuncuları bazısına lakap takarak Leonardo 'balkabağı kafalı' DiCaprio, Eddie Redmayne, James Franco, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing 'patates kafa' Tatum, Jim 'Kaka' Sturgess ve aktris Kelli Garner diye saydığını aktardı.

Amber Heard denies having affair with 'friend' Elon Musk or ‘anybody else’ as she brands Johnny Depp's jealousy 'illogical' https://t.co/6jEfJYMmaD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 21, 2020

Bugünkü oturumda evliliği sırasında Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'la ilişki kurduğu iddiasını reddeden Heard, 2015 yılında Depp evde yokken gece geç saatlerde Musk'ın kendisini ziyaret ettiği iddiasını da yalanladı, Tesla CEO'suyla ancak 2016 yılında tanıştığını söyledi.

Bunun üzerine Depp'in avukatı, Heard'ün aktörü 'akıldışı kıskançlıkla' suçlaması ve 'kendisinin gayrimeşru ilişkileri olmadığını' iddia etmesi üzerinden Heard ile Musk arasındaki 22 Mayıs 2016 tarihli mesajlaşmaları okudu.

Aktrisin Los Angeles'daki evde Depp'in suratına cep telefonunu attığını öne sürdüğü günün ertesindeki mesajlaşmaya göre Heard'ün eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkaracağını söylemesi üzerine Musk "Senin için 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım" karşılığını vererek eklemiş:

"Bir daha beni görmek istemesen bile teklifim geçerlidir. Her neyse, bir budala olduğum için özür dilerim. Radyo sessizliği bayağı acıtıyor. Bu sadece senden gerçekten hoşlandığım için önemli."

Avukat, çiftin dairesinin bulunduğu apartmanın kapıcılığını yapan Alejandro Romero'nun ifadesini de hatırlattı. İfadeye göre Depp'in Avustralya'da film çekiminde olduğu Mart 2015'te başlayan dönemde, Musk düzenli olarak Heard'ü gece geç saatlerde ziyaret ediyordu, bunun için Heard Musk'a kendi anahtarlarını vermişti.

Aktris ise Romero'nun yanıldığı ve 2016'dan önce Musk ile iletişiminin olmadığında ısrar etti.

Heard'ün aktör James Franco ile ilişkisi olduğu iddiasını da yalanlaması üzerine, avukat, aktrisin 22 Mayıs 2016 gecesi asansörle aşağı indiğini ve daha sonra merdivenlerden Franco ile birlikte çıktığını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını sundu.

Avukatın o sırada kameralar tarafından görüntülenmekten kaçınıp kaçınmadığını sorması üzerine Heard, Franco ile konuştuklarını, yüzünü gören aktörün "Aman tanrım, sana ne olmuş" dediğini, o dönemde kendisinin gece uyuyamadığını anlattı.

Bir yatak arkadaşıyla yatağa dışkıladığı iddiasını da reddederken merdivende Depp'e yumrukla vurduğu vakayı da aktörün basamaklardan aşağı iteceğinden korktuğu kız kardeşini koruma çabasıyla açıkladı.