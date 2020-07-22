Kovid-19'a yakalanan annesine veda için hastane duvarına tırmanan Filistinli genç, sosyal medyayı ağlattı

İsrail işgali ve ilhakı altında sayısız acıların çekildiği Filistin topraklarından bu kez Kovid-19 nedeniyle yürek burkan bir haber geldi.

Dünyanın unuttuğu Filistin'den bir Kovid-19 haberi, sosyal medyada duygudaşlık rüzgarı estirdi.

Batı Şeria'nın Beyt Ava kasabasından Cihad el Suveyti, Kovid-19 tedavisi için El Halil devlet hastanesi yoğun bakım birimine kaldırılan annesini görebilmek için hastanenin yüksek duvarlarına tırmandı.

Al Nas haber sitesine göre 73 yaşındaki Resmi el Suveyti, oğlu Cihad pencerede nöbet tutarken hayata gözlerini yumdu.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital



In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19



He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA — Revler (@CrescentDome) July 19, 2020

30 yaşındaki oğlun hastane duvarına tırmanıp annesinin penceresinde çömelerek beklediği fotoğraflar, sosyal medyada çok yoğun etkileşim yarattı. Hatta annenin melek gibi uçup pencere kenarında oturan oğlunun başını okşadığı bir çizime esin kaynağı oldu.

BM temsilcisi sıfatı da taşıyan, BM bağlantılı STK Patriotic Vision'ın CEO'su Muhammed Safa, Cihad'ın fotoğrafı ile kendi yaptığı çizimi "Kovid-19'a yakalanmış Filistinli bir kadının oğlu, her gün onu görebilmek için hastane penceresine tırmandı, ta ki annesi vefat edene dek" mesajıyla paylaştı.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

Altına "Ne harika bir evlat. Böylesi bir sevgi ve şefkat karşısında gözlerim yaşlarla doldu ve boğazım düğümlendi", "Çok üzücü ve bir o kadar da esinleyici" gibi pek çok yorum geldi.

Anne Suveyti lösemi tedavisi görürken koronavirüs tetsi pozitif çıkınca yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Jihad Al-Suwaiti climbed a hospital wall every day, to be with his dying mother..#FreePalestine 🗝️ #StopApartheid pic.twitter.com/KfpqWR66v5 — BAME4Labour (@BAME4Labour) July 22, 2020

5 gün tedavi gören annesinin durumunun kötüleştiğini öğrenince odaya girmek isteyen ama buna izin verilmeyen oğlu, hastane duvarına tırmanıp pencere kenarına çömelerek annesine veda ettiğini söyledi.

Arabic Post'a konuşan Cihad, "Yoğun bakım odasının penceresinin dışında çaresizce oturup annemin son anlarına tanık oldum" dedi.