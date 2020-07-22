İsmail YK’nın çocukluğu Emma Watson’a benzetildi

İsmail YK, bu ayın başlarında Instagram hesabından küçüklüğüne dair bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı görenler aradan geçen iki hafta içinde şarkıcının kime benzediğini buldu.
T24'ün haberine göre, şarkıcının küçüklüğü, ünlü oyuncu Emma Watson'a benzetildi.
İsmail YK’nın çocukluğu Emma Watson’a benzetildihttps://t.co/Ylr6anpjpL pic.twitter.com/lFmsWZMRMS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2020
Bu benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcılar, sosyal medyada yüzlerce kez ikilinin fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşım yaptı.
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