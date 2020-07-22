İsmail YK’nın çocukluğu Emma Watson’a benzetildi

İsmail YK, bu ayın başlarında Instagram hesabından küçüklüğüne dair bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı görenler aradan geçen iki hafta içinde şarkıcının kime benzediğini buldu.

T24'ün haberine göre, şarkıcının küçüklüğü, ünlü oyuncu Emma Watson'a benzetildi.

​Bu benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcılar, sosyal medyada yüzlerce kez ikilinin fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşım yaptı.