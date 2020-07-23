Araştırma: Ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşamamak için her 43 günde bir izin alma ihtiyacı hissediyor

Yapılan bir araştırma, çalışanların tükenmişlik sendromundan kaçınmak için her 43 günde bir izin yapma ihtiyacı hissettiğini ortaya koydu.

İngiltere’de 2 bin kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, çalışanlar, yaklaşık altı haftada bir yıllık izin kullanmanın tükenmişlik sendromundan kurtulmaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca her 10 çalışandan yedisi, izin almaksızın uzun süre mesai yaptıklarında çok yorgun ve bitkin hissettiklerini söylüyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 56’sı stresli hissettikleri, yüzde 53’ü de zihinsel sağlıklarının bozulmaya başladığını düşündükleri anda tatil yapma zamanının geldiğini anlıyor.

Her 10 kişiden üçü için alarm zilleri uykusuz gecelerin başlamasıyla çalarken, yüzde 23’lük bir kesim de kendilerini yok yere ağlarken bulduklarında tatile çıkma ihtiyacı hissediyor.

Çalışanların beşte biri dinlenebilmek için hiçbir şey yapmadan oturmak istiyor

Üstelik, yurt içi veya yurt dışı seyahat bir yana evde geçirilecek birkaç günün bile toparlanmak için uygun olacağını düşünüyor. Katılımcıların’ü televizyon karşısında ayaklarını uzatmak,’i kitap okuyup sakince oturmaktan başka bir şey istemediğini söylüyor.

Tatile çıkan çalışanlar ayrıca uzun yürüyüşler yapmak (yüzde 43), spor yapmak (yüzde 32) ve ilgi alanlarıyla ilgilenmekten (yüzde 23) hoşlanıyor. Öte yandan çalışanların beşte biri dinlenebilmek için tam anlamıyla hiçbir şey yapmadan oturmayı istiyor.

Koşum hayvanlarına benzettiler

Araştırmacılar, insanlardaki bu tükenmişlik hissini ve mental yorgunluğu ‘manidar’ bir şekilde koşum hayvanlarının yaşadığı hisse benzetti.

Gelişmekte olan ülkelerdeki hayvanlara veteriner bakımı sağlamak amacıyla çalışan Spana’nın Başkanı Geoffrey Dennis, “Herkes mola vermeyi hak ediyor; düzenli ve küçük molalar, hem işyerinde üretkenlik hem de zihinsel sağlık açısından fark yaratabilir. Ayrıca yemek yemediğiniz, uyumadığınız veya düzgün çalışmadığınız bir noktaya gelmeden önce zaman ayırmak çok önemli. İzinler, zihinsel refahımız için kesinlikle gerekli” dedi.