Güney Kore'de dev panda dişi bir yavru dünyaya getirdi

Güney Kore'de ilk kez dev bir panda doğum yaptı. Yavrunun dış dünyaya uyum sağlamasının yaklaşık 5-6 ay süreceği ifade edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 4 yıl önce Çin'den kiralanan Ai Bao adlı dev panda, 197 gram ağırlığında ve 16 buçuk santimetre boyunda dişi bir yavru dünyaya getirdi.

Ai Bao, a giant panda leased by China to South Korea four years ago, has given birth to a female cub. This little princess is the first baby panda born in the country. #giantpanda #panda pic.twitter.com/k5ARhVhulh — China Daily (@ChinaDaily) July 22, 2020

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Başkent Seul'un 40 kilometre güneyinde Güney Kore'nin en büyük tema parkı Everland'da doğum yapan 7 yaşındaki anne Ai Bao ve yavrusunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

#China-leased giant #panda Ai Bao, gives birth to female cub at Everland theme park in Yongin,#SouthKorea. with a weight of 197 grams and a height of 16.5 centimeters. pic.twitter.com/gDpHlONi6w — Hans Solo (@thandojo) July 23, 2020

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Yavru pandanın bağışıklık sistemi gelişene kadar halka gösterilmeyeceğini bildiren tema parkı, bebek pandanın fotoğraflarını ve videolarını yayınlamayı sürdüreceğini duyurdu.

Yavrunun dış dünyaya uyum sağlamasının yaklaşık 5-6 ay süreceği ifade edildi.

Ai Bao, 8 yaşındaki erkek dev panda Le Bao ile mart ayı sonunda doğal yollarla çiftleştirilmişti.

Seven-year-old giant #panda Ai Bao gave birth to a female cub that became the first baby panda born in South Korea, Everland Park confirmed on Wednesday. Male giant panda Le Bao and female giant panda Ai Bao were leased by China to South Korea four years ago. #CUTE pic.twitter.com/rbymGfPrGC — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) July 23, 2020

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Everland'a göre, panda çiftini görmek için Panda Dünyası'nı 9.5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Dev panda çifti, Mart 2016'da 15 yıllık bir kira sözleşmesiyle Güney Kore'ye getirilmişti.

Çin 1994 yılında da Güney Kore'ye bir çift dev panda ödünç vermişti.