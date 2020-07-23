Isparta'dan Ayasofya'ya 21 ton gül suyu, cemaate 10 bin gül lokumu

Isparta'dan 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya'ya serpilmek üzere 21 ton gül suyunun yola çıktığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gül suyunun cami ve çevresine serpileceği belirtildi.

Ayasofya'nın iç kısmına 1 ton doğal, dış kısmına da 20 ton esansiyel gül suyu serpileceği vurgulanan açıklamada, namaz kılan cemaate ise 10 bin gül lokumu dağıtılacağı kaydedildi.