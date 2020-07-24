Ölümcül hastalığı olan genç kadın, düğününü yaptığı hastanede hayata gözlerini yumdu

İngiltere'de Hampshire eyaleti sakini bir adam, ölümcül hastalığı olan kız arkadaşına ölümünden bir ay önce evlilik teklifi yaptı. Genç kadın, düğününü yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Tash ve Simon geçen yaz tanıştı. Aralık ayında genç kadın kaburga bölgesinde ağrılar hissetmeye başladı. Ağrıların, iş yerinde kaldırdığı ağır kutulardan kaynaklandığını düşündü, ancak durumu giderek daha da kötüleşti.

Doktorlar, rahatsızlığın göğüste parazit nedeniyle oluşan bir kistten kaynaklandığı belirledi, ancak tedavi işe yaramadı.

Doktorlar bu yılın mart ayında, Tash'ın göğüs kafesinde kötü huylu malign tümör tespit ederek yumuşak doku kanserinin dördüncü aşaması teşhisi koydu. Tümör alındı ve kemoterapiye başlandı, ancak tedavi sonuç vermedi.

Doktorlar’dan Tash’ın en fazla 3 ila 12 hafta yaşayabileceğini öğrenen Simon, hemen evlilik teklifinde bulundu.

Koronavirüs pandemisine rağmen çiftin düğün töreninin hastanede yapılmasına izin verildi. Düğün dört gün içinde organize edildi ve aşıklar 22 Mayıs’ta evlendi. Tash, bir ay sonra öldü. Simon, “Geçirdiğimiz her andan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Düğünümüz hayatımın en mutlu günüydü. O gün onun hastalığını unuttuk” dedi.

Tash’ın ölümünden sonra ailesi, kanserden muzdarip gençlerin tedavisiyle ilgilenen bir hayır kurumu için bağış kampanyası düzenledi.

Ölümcül hastalığı olan genç kadın, düğününü yaptığı hastanede hayata gözlerini yumduhttps://t.co/ZgasugKg1e pic.twitter.com/mYkznQBqSn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 23, 2020

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